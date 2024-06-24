«فتاوى الناس» ـ هل الموت في الحج حسن خاتمة؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الدكتور علي فخر

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "هل من توفاه الله فى الحج هذا دليل على حسن الخاتمة؟".





الوفاة أثناء الحج وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "توفاه الله على طاعة فهذا حسن خاتمة، يعني واحد يتوفى وهو بيصلي واحد يتوفى وهو بيحج، وهو بيقرأ القرآن واحد توفى وهو ذاهب إلى المسجد كل هذه وفيات على طاعة". وأضاف: "من توفى أثناء الحج، كتب له الحج حج مبرور إن شاء الله، حتى لو ما كانش أتم المناسك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (يبعث الناس على نياتهم)، فمجرد النية ولكن هذا نوى وتلبس بأعمال الحج بالفعل وتوفي وهو في أعمال الحج فهو إن شاء الله قد أتم الله سبحانه وتعالى له حجه يعني أي حاج توفي قبل أن يتم حجه حتى لو لم يقف بعرفة".

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