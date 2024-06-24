رائد الفضاء الروسي «أوفشينين» يعلن موعد إطلاق مركبة «سويوز إم إس-26»

كشف أليكسي أوفشينين، رائد الفضاء الروسي، موعد إطلاق مركبة الفضاء «سويوز إم إس-26»





وقال أوفشينين، قائد طاقم المركبة الفضائية "روسكوزموس"، أنه سيجري إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-26" المأهولة في 11 سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أوفشينين قوله: "من المقرر أن تبدأ بعثتنا في 11 سبتمبر 2024"، مضيفًا أن المهمة ستعود إلى الأرض في 1 أبريل 2025، أو بعد 202 يومًا من الرحلة الفضائية.

وستضم سفينة الفضاء طاقم البعثة الثانية والسبعين، رائدي فضاء روسكوزموس أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر، وأكبر رائد فضاء نشط في ناسا دونالد بيتيت، إلى محطة الفضاء الدولية.