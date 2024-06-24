حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: مدرس مسيحي اكتشف جمال صوت جدي (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع: مدرس مسيحي اكتشف جمال صوت جدي

قال محمد عوض اليماني، حفيد القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، إن الأسرة تقوم بإحياء ذكرى وفاته بمشاركة عدد من تلاميذه ومحبيه، بقراءة القرآن وجلسات الذكر.





أخلاق الشيخ أبو العينين شعيشع وأوضح حفيد القاريء الشيخ أبو العينين شعيشع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "جدي كان جابرًا لخواطر الناس، ومحب لأهله وذوي القربي، ومتواضع مع الناس وحضرتك له مواقف كثيرة، ووالدته كانت تعبانة فى حمله وكانت والدته ستسقطه لكن أراد الله أن يولد، ووالده وتوفى ومن اكتشف جمال صوته مدرس مسيحي فى مدرسته". وتابع: "هو مشهور بمقام الصبا، المعروف عنه الحزن، وكان الحزن ملازمه لفراقه والده في صغره".

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