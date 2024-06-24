الإفتاء توضح كيفية صيام ما فات من رمضان للمرأة بسبب الحيض

جدة - نرمين السيد - دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان بسبب الحيض.





وأوضحت الدار، أنه لا مانع من تفريقها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.

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