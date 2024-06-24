«آبل» و«ميتا» تبحثان شراكة في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي

جدة - نرمين السيد - تبحث "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، عن دمج نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها مع نظام الذكاء الاصطناعي لأجهزة آيفون الذي كشفت شركة أبل النقاب عنه في الآونة الأخيرة.





وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخطط فيه أبل لإضافة تكنولوجيا من شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى أجهزتها وسط تقارير تفيد بأنها تناقش شراكة محتملة مع شريكتها في أدوات البحث جوجل التابعة لألفابت، وفقا لما جاء في "القاهرة الإخبارية".

ومن المتوقع أيضًا أن تناقش الشركة المصنعة لأجهزة آيفون شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى في مناطق مختلفة مثل الصين، حيث جرى حظر "تشات جي.بي.تي" الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" تُجري مناقشات مع أبل لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها مع نظام "أبل إنتليجنس".

ولم تستجب "أبل" ولا "ميتا" ولا "أنثروبيك" بعد لطلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن المناقشات لم تكتمل، ومن الممكن أن تخفق، مضيفة أن الصفقات مع أبل من شأنها أن تساعد شركات الذكاء الاصطناعي على توزيع أوسع لمنتجاتها.

وقال التقرير، إن حجم المكاسب المالية المحتملة غير واضح، لكن المحادثات تضمنت شركات ذكاء اصطناعي تبيع اشتراكات مميزة لخدماتها من خلال "أبل إنتليجنس".

وقال مصدر ، إن شركة "بيربليكسيتي" الناشئة، وهي محرك بحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، تجري مناقشات مع "أبل" بخصوص نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها.

وأعلنت أبل عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها هذا الشهر، قائلة إنها ستدمج تقنية "أبل إنتليجنس" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها، بما في ذلك تطبيق "سيري"، وستضيف نظام الدردشة "تشات جي بي تي" لأجهزتها.