للتبريد الطبيعي.. 7 حلول ذكية للتعامل مع الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - يعاني الأفراد خلال الطقس الحار من الشعور بالكسل والإرهاق وعدم القدرة على ممارسة كافة الأنشطة.





ويبحث الأفراد عن طرق غير مكلفة لترطيب الجسم وخفض حرارته للتمكن من التعامل مع الطقس الحار.

وهناك عدد من الخطوات البسيطة التي تساعد في خفض حرارة الجسم وترطيب المنزل، مما يسهل من القدرة على النوم بسهولة والتخلص من الأرق المرتبط بالحر، منها:

-ارتداء الملابس الخفيفة:

تساعد الملابس الخفيفة الفضفاضة المصنوعة من القطن، في التعلب على الشعور بالحر ووصول الهواء للبشرة.

-الاستحمام بالماء البارد:

يعد الاستحمام بالماء البارد من أكثر الوسائل التي تساعد في الشعور بالاسترخاء خلال الطقس الحار، وخفض درجة حرارة الجسم وتجديد الشعور بالانتعاش وزيادة النشاط.

-تقليل استخدام الفرن:

يفضل الاستعانة بالأطعمة الباردة الخفيفة، لتجنب تسخين المنزل الذي يحدث عند تشغيل الأفران لتحضير الطعام.

-إطفاء الأضواء:

يجب إطفاء الأضواء قدر الإمكان، لأن المصابيح الكهربائية ينبعث منها حرارة لذا يفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في النهار.

-غلق النوافذ:

يجب إغلاق النوافذ أثناء فترة النهار لحجب أشعة الشمس، وفتحها في المساء للسماح بمرور الهواء البارد وتهويته.

-الملاءات في الثلاجة:

يمكن الاستعانة بالملاءات ووضعها في كيس ثم إضافتها للفريزر أو الثلاجة، وفرشها عند النوم للشعور بالبرودة.

-مسح الأرضيات:

يفضل مسح الأرضيات مرات عدة على فترة النهار، لتأثيرها في التبريد بالتبخير.