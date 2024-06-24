أثناء العمل والمذاكرة.. كيفية خفض حرارة اللاب توب في الصيف

جدة - نرمين السيد - يشكو الأفراد عند استخدام اللاب توب خلال العمل أو المذاكرة في الأجواء الحارة، بالإضافة إلى عدم التواجد في أماكن مكيفة.





الأجهزة الإلكترونية في الحر

وأوضح خبراء التقنية أن الأجهزة الإلكترونية تتأثر بالحر الشديد، وينتج عنها ارتفاع حرارتها وخصوصا في الصيف، مما يتسبب في تعطيلها والبطء في أدائها.

وأضافوا أن حرارة الطقس تتسبب في توقف الجهاز وفقدان بعض البرامج والبيانات الخاصة بمستخدميه في حالة عدم التواجد بأماكن مكيفة.

تقليل حرارة اللاب توب

ولزيادة كفاءة جهاز اللاب توب في الأجواء الحارة، يجب الاستعانة بعدد من النصائح المهمة.

وكشف خبراء التقنية عددا من النصائح المهمة التي تساعد في خفض حرارة اللاب توب بالتزامن مع أجواء الصيف الحارة، منها:

-غلق التطبيقات بعد الانتهاء من استخدامها.

-غلق متصفح الإنترنت في حالة عدم استخدامه.

-خفض دقة الألعاب.

-إلغاء تفعيل "Wi-Fi و GPS و Bluetooth" في حالة عدم استخدامها.

-غلق التطبيقات التي تزيد من استهلاك بطارية اللاب توب.

-عدم ترك التطبيقات تعمل في الخلفية أثناء عدم استخدامها.

-تغيير التطبيقات التي تعمل عند تشغيل "Windows" من خلال علامة التبويب بدء التشغيل في إدارة المهام.