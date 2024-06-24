ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ في الحر؟

يعد البطيخ من أكثر الفواكه الصيفية التي يعشقها الأفراد بسبب مذاقه الشهي، وتأثيره في ترطيب الجسم خلال الطقس الحار.





البطيخ في الصيف

ويحتوي البطيخ على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة التي تعزز صحة الجسم والبشرة.

ويعتبر البطيخ من العصائر الطبيعية التي تساعد في علاج جفاف الجسم وترطيبه باستمرار والحماية من ضربات الشمس.

فوائد البطيخ في الحر

يلعب البطيخ بسبب احتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة، دورا مهما في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والحماية من الإصابة بالالتهابات.

ويساهم في تفتيت الحصوات والتخلص من الأملاح والترسبات في الجسم، بالإضافة إلى علاج الجفاف والحماية من الإصابة بضربات الشمس والشعور بالتعب والإجهاد.

ويساعد في مقاومة الشعور بالعطش، لتأثيره في تنشيط الكبد والحماية من الأمراض والفيروسات المختلفة.

كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، لذا يعمل على رشاقة الجسم، وبالإضافة إلى ذلك يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض السرطانية.

طريقة تحضير سموثي البطيخ

ولتحضير سموثي البطيخ في منزلك بسهولة، للشعور بالترطيب في الأجواء الحارة، نحتاج إلى:

-مكعبات بطيخ.

-ثلج.

-نعناع طازج.

-عصير ليمونة.

ونقوم بضرب البطيخ في الخلاط الكهربائي مع عصير الليمون، ونضيف له النعناع والثلج.

كما يمكن خلط البطيخ مع الثلج والليمون والنعناع، ونضعها في قوالب سيليكون وتجميده ثم يقدم جاهزا.