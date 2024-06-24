جوجل تطور ميزة «الحرارة التكيفية» لحماية الهاتف عند ارتفاع حرارته

ورصدت الميزة الجديدة في تطبيق خدمات صحة الجهاز من جوجل، وستكون تلك الميزة مخصصة لأجهزة بكسل في البداية، ومن المتوقع إتاحتها لاحقًا للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وفقا لما جاء في "القاهرة الإخبارية".
وستنبه الميزة الجديدة من جوجل المستخدمين إذا كانت درجة حرارة جهاز بكسل الخاص بهم تقترب من مستوى عالٍ، لتساعدهم في التعامل مع ذلك.
وتتضمن الميزة تحذيرات مختلفة إذا بدأت درجة حرارة جهاز بكسل في الارتفاع بنحو مفرط، وصولًا إلى الإغلاق التلقائي لحماية الجهاز.
وستظهر الرسائل التحذيرية إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز إلى نحو 48 درجة، وتوضح تلك الرسائل أن "الهاتف يحتاج إلى التبريد"، وأن أداء جهاز بكسل سيتباطأ، وسيعمل الهاتف تلقائيًا على إجراء بعض التغييرات من أجل تقييد الأداء، وتعطيل اتصال شبكات الجيل الخامس 5G وغيرها.
وستقدم الميزة أيضًا بعض الاقتراحات للمستخدمين لتبريد الجهاز عند الضغط على خيار "رؤية خطوات العناية"، منها تجنب أشعة الشمس المباشرة، ووضع الهاتف في مكان مفتوح جيد التهوية، وإغلاق التطبيقات التي تستهلك البطارية.
وستراقب ميزة الحرارة التكيفية درجة حرارة الجهاز كل 5 دقائق، وإذا لم تتحسن حالة الجهاز، واستمرت درجة حرارته بالارتفاع لتصل 52 درجة أو أكثر، ستفعل الميزة حالة "الطوارئ"، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة بنحو كبير إلى 55 درجة أو أكثر، فإن الجهاز يوقف نفسه تلقائيًا عن العمل خلال 30 ثانية.
وتطور جوجل تلك الميزة من أجل حماية الأجهزة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا في العديد من المناطق حول العالم، كما أن سلسلة بكسل عانت سابقا من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة في أوقات متفرقة.
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