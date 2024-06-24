- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الذكاء الاصطناعي
وذكرت الجامعة - في تقريرها وفقًا لـ"راديو فرنسا الدولي بنشرته الإفريقية" - أنه من المقرر أن يتوجه الروانديون لصناديق الاقتراع في 15 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس بول كاجامي يلتمس الفوز بولاية رابعة، ولكن يبدو أن حملته على منصة "إكس" خرجت عن إطار المنافسة الشريفة.
وأكد باحثو وسائل الإعلام بجامعة كليمسون أن الشبكة المؤيدة لرواندا أطاحت بالملصقات والرسائل التي تنتقد الحكومة وبثت بالوقت ذاته رسائلًا تبدو مستقلة لصالح كيجالي، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذج لغوية واسعة النطاق.
وتم فحص 464 حسابًا للشبكة الاجتماعية، حيث تبين أنها أصدرت منذ يناير الماضي 650 ألف منشور، ونصف هذه المنشورات تدعم موقف رواندا من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس بدعم من بول كاجامي.
وتتهم منشورات أخرى كينشاسا بالتعاون مع ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في شرق البلاد، ويقال أن هذه الميليشيا لها صلات بمرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا.
وتم التقاط الصور الفوتوجرافية على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل: اجتماع النشطاء المناهضين لرواندا، وهذا التواصل عبر حملات التضليل يتعارض تمامًا مع قواعد الشبكة الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة أمريكية: نظام «كاجامي» في رواندا عزز تواجده على «X» بالذكاء الاصطناعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.