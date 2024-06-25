من استيقظ قبل الشروق بقليل يبدأ بالفجر أم السنة؟ (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الشيخ أحمد وسام
صلاة الصبح
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "أُصلي وياريت إن أنا لو اتوضيت بسرعة، ولحقت تكبيرة الإحرام إن أنا أدركها قبل أن يأتي ميعاد الشروق يبقى أنا بهذا الشكل لحقت الصبح حاضر".
وأضاف: "تكبيرة الإحرام كانت بعد دخول موعد الشروق يبقى كده أنا صليت الصبح قضاء لكن في الحالتين هصلي مش هستنى لحد ما تطلع الشمس وترتفع قدر رمح ده خاص بوقت الكراهة دي أيوة خاصة بالنافلة ليه قال لك لسبب إن أنا هدعي ربنا بعدها، فأنا باقدم الصلاة عشان أدعي ربنا بعد الصلاة يبقى سبب أداء الصلاة إيه لاحق نعم ده يدخل في الكراهة، نفس الشيء صلاة الحاجة أنا بصلي عشان أدعي ربنا بعد الصلاة بشيء معين".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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