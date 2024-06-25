ما حكم من ترك العقيقة وهو يستطيع أداءها؟

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، نصًا: "ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم، وأثر جليل؛ فالعقيقة سُنة مؤكَّدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها".
وأضافت: "ولا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل".
وعلى صعيد آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان؛ بسبب الحيض.
وأوضحت الدار، أنه لا مانع من تفريقها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: "إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ" رواه الدارقطني.
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