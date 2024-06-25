هل هناك علامات لـ قبول الحج؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور محمد وسام
الحج
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالحج رحلة تجدد الحياة وتجدد العهد من الله، فهى رحلة بيان وإيقاظ".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا أن يبين أن جزاء الحج الخروج منه ليس عليك ذنبا، انتشر بين الناس إن من يأتى من الحج يستجاب الله لدعائه، علماء الطاقة استطاعوا أن يقيسوا الطاقة الإيمانية، ووجدوا أنه قبل الطواف وبعد الطواف تزداد الطاقة الإيمانية حول المسلم، ربنا يريد أن يثبت الإيمان فى قلوبنا بالعلوم الحديثة".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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