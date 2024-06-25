اعرف دعاء العودة من الحج كما ورد عن النبي

وأشارات إلى أن نص هذا الدعاء، هو: "التكبير 3 مرات.. ثم قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. آيبون تائبون حامدون إلى ربنا راجعون.. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده".
وعلى صعيد متصل، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد وسام، على سؤال حول: "هل هناك علامات لقبول الحج؟".
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وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالحج رحلة تجدد الحياة وتجدد العهد من الله، فهى رحلة بيان وإيقاظ".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا أن يبين أن جزاء الحج الخروج منه ليس عليك ذنبا، انتشر بين الناس إن من يأتى من الحج يستجاب الله لدعائه، علماء الطاقة استطاعوا أن يقيسوا الطاقة الإيمانية، ووجدوا أنه قبل الطواف وبعد الطواف تزداد الطاقة الإيمانية حول المسلم، ربنا يريد أن يثبت الإيمان فى قلوبنا بالعلوم الحديثة".
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