إطلاق سفينة الفضاء «سيوز إم إس-26».. سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - مجال علوم الفضاء

قال رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفشينين، قائد طاقم المركبة الفضائية روسكوزموس، إنه سيجري إطلاق مركبة الفضاء سويوز إم إس-26 المأهولة في 11 سبتمبر المقبل.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أوفشينين قوله من المقرر أن تبدأ بعثتنا في 11 سبتمبر 2024، مضيفًا أن المهمة ستعود إلى الأرض في 1 أبريل 2025، أو بعد 202 يومًا من الرحلة الفضائية. وستضم سفينة الفضاء طاقم البعثة الثانية والسبعين، رائدي فضاء روسكوزموس أليكسي أوفشينين وإيفان فاجنر، وأكبر رائد فضاء نشط في ناسا دونالد بيتيت، إلى محطة الفضاء الدولية، بحسب "القاهرة الإخبارية".

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