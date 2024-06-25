عند شعورك بالإرهاق.. 7 خطوات فعالة لتجديد طاقتك

يعاني البعض من الشعور بالتعب بالرغم من عدم وجود أسباب تدعو لتلك المشاعر التي تؤثر على نشاط الفرد وقدرته في التعامل مع الآخرين.





الشعور بالتعب

وأشار الخبراء إلى بعض العوامل التى تؤثر على طاقة الفرد وتخلصه من الإحساس بالتعب والإرهاق.

ويمكن استعادة طاقة الجسم من خلال تغيير نمط الحياة اليومية، منها تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين البدنية.

زيادة طاقة الجسم

وفي حالة الشعور بطاقتك تقل، يجب التركيز على النشاطات اليومية المعتادة وتغييرها، ومنها:

-الاهتمام بوجبة الإفطار:

تعد من أهم الوجبات أثناء اليوم، بسبب دورها في إمداد الجسم بالطاقة، كما يجب الاستعانة بالأطعمة الغذائية الصحية.

-تناول الأطعمة في فترات محددة:

يساعد تناول الطعام في الحفاظ على طاقة الجسم وزيادتها، مع ضرورة الالتزام بالوجبات الثلاثة يوميا ويتخللها وجبات خفيفة.

-ترطيب الجسم:

تلعب السوائل دورا مهما في ترطيب الجسم وزيادة طاقته، ولكن يجب أن يكون المشروب صحي للتخلص من الجفاف والأرق والشعور بالتعب.

-تجنب التدخين:

ينتج عن مادة النيكوتين الموجودة في الدخان على زيادة الشعور بالأرق، كما أنها تتسبب في زيادة ضغط الدم وسرعة نبضات القلب.

-ممارسة الرياضة:

تساهم الرياضة في زيادة تدفق الدم لمختلف أنجاء الجسم، بالإضافة إلى أنها تزيد مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة.

-السيطرة على التوتر:

يستهلك الضغط والتوتر النفسي الكثير من طاقة الجسم، لذا يجب تخفيف تلك المشاعر السلبية من خلال ممارسة تمارين التأمل أو الرياضة.

-النوم لساعات كافية:

يساعد الحصول على قسط كاف من النوم في التخلص من الشعور بالتعب والقلق وغيرها من الأمراض النفسية.