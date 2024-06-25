- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الكسل فى العمل
الشعور بالتعب
وأشار الخبراء إلى بعض العوامل التى تؤثر على طاقة الفرد وتخلصه من الإحساس بالتعب والإرهاق.
ويمكن استعادة طاقة الجسم من خلال تغيير نمط الحياة اليومية، منها تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين البدنية.
زيادة طاقة الجسم
وفي حالة الشعور بطاقتك تقل، يجب التركيز على النشاطات اليومية المعتادة وتغييرها، ومنها:
-الاهتمام بوجبة الإفطار:
تعد من أهم الوجبات أثناء اليوم، بسبب دورها في إمداد الجسم بالطاقة، كما يجب الاستعانة بالأطعمة الغذائية الصحية.
-تناول الأطعمة في فترات محددة:
يساعد تناول الطعام في الحفاظ على طاقة الجسم وزيادتها، مع ضرورة الالتزام بالوجبات الثلاثة يوميا ويتخللها وجبات خفيفة.
-ترطيب الجسم:
تلعب السوائل دورا مهما في ترطيب الجسم وزيادة طاقته، ولكن يجب أن يكون المشروب صحي للتخلص من الجفاف والأرق والشعور بالتعب.
-تجنب التدخين:
ينتج عن مادة النيكوتين الموجودة في الدخان على زيادة الشعور بالأرق، كما أنها تتسبب في زيادة ضغط الدم وسرعة نبضات القلب.
-ممارسة الرياضة:
تساهم الرياضة في زيادة تدفق الدم لمختلف أنجاء الجسم، بالإضافة إلى أنها تزيد مستويات هرمون الكورتيزول المسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة.
-السيطرة على التوتر:
يستهلك الضغط والتوتر النفسي الكثير من طاقة الجسم، لذا يجب تخفيف تلك المشاعر السلبية من خلال ممارسة تمارين التأمل أو الرياضة.
-النوم لساعات كافية:
يساعد الحصول على قسط كاف من النوم في التخلص من الشعور بالتعب والقلق وغيرها من الأمراض النفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عند شعورك بالإرهاق.. 7 خطوات فعالة لتجديد طاقتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.