وأشارت التقارير إلى أن تلك المركبة كانت حاملة العينات الأولى في العالم التي تم جمعها من الجانب البعيد للقمر.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن مركبة العودة هبطت في المنطقة المحددة بدقة في راية سيتسيوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وحققت المهمة نجاحا كاملا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني «تشانج آه - 6» على الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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