جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني "تشانج آه-6" على الأرض، اليوم الثلاثاء.





وأشارت التقارير إلى أن تلك المركبة كانت حاملة العينات الأولى في العالم التي تم جمعها من الجانب البعيد للقمر.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أن مركبة العودة هبطت في المنطقة المحددة بدقة في راية سيتسيوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وحققت المهمة نجاحا كاملا.