سامسونج تضيف 4 لغات أخرى إلى خدمة «Galaxy AI» هذا العام

وتدعم وظيفة الترجمة الفورية لخدمة "جالاكسي إيه آي" حاليا 16 لغة، بما في ذلك اللغات الكورية والعربية والصينية والإنجليزية والفرنسية واليابانية، وستتم إضافة اللغات السويدية والهولندية والرومانية والتركية إلى الخدمة في غضون هذا العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقوم نحو 20 مركزا للبحث والتطوير حول العالم بإجراء بحث وتطوير النماذج اللغوية.
وقام فريق مركز البحث والتطوير لدى سامسونج في الأردن بجمع بيانات التسجيل الصوتي من اللهجات العربية المختلفة، وتحويلها مباشرة إلى نص، حتى يمكن فهم اللهجات العربية والإجابة باللغة العربية الفصحى.
وقالت سامسونج للإلكترونيات، إنها تطلق نموذج لغة لخدمة "جالاكسي إيه آي" من خلال التقييم الكمي لخصائص اللغة وقواعدها، والتقييم النوعي للتحقق من معرفة الثقافة وفهمها.
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