«هتتصرف إزاي لو انقطع التيار وأنت في الأسانسير؟».. نصائح مهمة

جدة - نرمين السيد - يعد ركوب المصعد من الأمور التي أصبحت مقلقة للكثير بسبب انقطاع الكهرباء.





ويشعر الكثير بالخوف والقلق بمجرد الدخول إلى المصعد، وتنتهي تلك المشاعر عند لحظة الخروج منه.

وبسبب انقطاع الكهرباء خلال الطقس الحار، الناتجة عن الأحمال الكهربائية، يتساءل الكثير حول الطرق والخطوات التي يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء عن المصاعد.

ومن بين الخطوات التي تساعد في الشعور بالهدوء وتخفيف القلق والتوتر عند انقطاع الكهرباء عن المصعد:

- يجب أخذ نفسا عميقا وإخراجه بهدوء مع إراحة الجسد حتى لا يصاب الفرد بنوبات الذعر.

- البحث عن زر التنبيه أو الاتصال على اللوحة الموجودة بالمصعد، ويكون عبارة عن زر في صورة جرس إنذار أو رمز هاتف، لأجل الإبلاغ بأن هناك شخص عالق بالمصعد.

- وفي حالة عدم وجود زر إنذار، يكون هناك هاتف طوارئ للاتصال والحصول على المساعدة.

- وإذا لم يرد أحد على زر الاتصال أو الاستجابة لزر الإنذار يجب استخدام الهاتف لطلب المساعدة.

- وفي حالة عدم وجود أي استجابة، ولم يكن خدمة بالهاتف المحمول، يجب الطرق على أبواب المصعد لتنبيه الآخرين والحصول على المساعدة.

- تجنب محاولات فتح الأبواب أو الصعود من المصعد، لأن ذلك من المحتمل يعرض الفرد للخطر حال عودة التيار الكهربائي فجأة.