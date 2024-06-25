لعلهم يفقهون.. خالد الجندي: افعلوا هذا الأمر يصلح الله لكم الأحوال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، إنه حينما حدثت أزمة الدولار خلال الشهور الماضية خرج على الناس وطالبهم ربط الدولار بالله وكثرة الاستغفار والتوسل لله لحل المشاكل، قائلًا: "البعض اتخذ كلامي سخرية وتطاول واستهزاء".





وأضاف الجندي أن كل شخص عليه أن يؤدي عمله من ساسة واقتصاديين وأيضا هم كمشايخ ودعاة لهم وظيفة، موضحا أن وظيفتهم دعوة الناس إلى الإنتاج والعمل والتوسل الى الله سبحانه وتعالى واتحلت المشكلة بفضل الله والبعض سخر من الكلام. واستكمل: "الكلام الصح إننا نتعامل مع الله ونثق في الله ولا يرتعد لنا شيء ولا تتراجع عزائمنا، وأنت تتعامل مع الله والكلام ده بينزل ثقيل على القلوب اللا دينية وفي ناس بتكره الدين لأسباب كثيرة ممكن تكون نفسية وعقيلة وشيطانية وبعض الناس فعلا كده".

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