شباب «إبداع بمجال الابتكارات العلمية» يحصدون المركز الرابع في مسابقة دولية

حصد طلاب جامعة الإسكندرية المركز الأول بمهرجان إبداع الموسم الحادي عشر، بمجال الإبتكارات العلمية لتتويجهم بالمركز الرابع في المسابقة الدولية للغواصات المتحكم بها MATE ROV.





وأقيمت المسابقة الدولية للغواصات المتحكم بها "MATE ROV"، خلال يونيو الجاري، بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 30 فريقًا من مختلف دول العالم.

من جانبه، هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، طلاب جامعة الإسكندرية لتتويجهم بالمركز الرابع في المسابقة الدولية للغواصات المتحكم بها.

وشارك في المسابقة فريق مكون من: إبراهيم الغتمي، آسر أسامة، رجائي عوض، يوسف عبد النافع، عبد الله ميلاد، حسن تامر، محمد طارق.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذا يُعدّ إنجازًا علميًا لشباب مصر، ويؤكّد على قدرات الشباب المصري المتميزة وإمكانياتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأشار "صبحي" إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب الموهوبين وتوفير الإمكانيات لهم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية؛ إيماناً منها بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.

وأشاد وزير الشباب بجهود القائمين على مهرجان إبداع، الذي يُعدّ منصة هامة لإكتشاف المواهب العلمية وتنميتها، مؤكّداً على استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الأنشطة والفعاليات الدولية التي يشارك فيها الشباب المتميز في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات العلمية والتكنولوجية.

ووجه الشكر والتقدير لطلاب جامعة الإسكندرية على هذا الإنجاز الرائع، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في جميع مساعيهم.

جدير بالذكر أن شباب مهرجان إبداع حققوا المركز الرابع في المجموع الكلي والمركز الثاني في العرض تحت الماء والمركز الثاني في الكتابة التقنية.