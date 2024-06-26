إمام مسجد الحسين: النبي ﷺ حذرنا من التشاؤم (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا ونهي عن التشاؤم، مشيرًا إلى أن الشخص المتشاؤم أو المكتئب يخالف سيدنا النبي.





خطورة التشاؤم

وقال إمام مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "تلاقى واحد يقولك أنا متشاؤم وشوفت فلان النهارده، أو متشائم من رقم 7، تلاقي أمور غريبة وعجيبة كلها تخالف ما نهى عنه سيدنا النبي حين قال (لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الحسن).

وأضاف: "يقول الشخص لن أقم بزيارة فلان المريض حتى لا تنقل العدوى لي، وكان العرب في الجاهلية، لديه طائر يحجزه ولو قرر فى أمر زواج أو أي أمر من الأمور كان يخرج الطائر، وإذا طار جهة اليمين يقول هذا فال حسن، لو طار ناحية اليسار يتشائم من هذا الأمر".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.