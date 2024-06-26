حازم مبروك عطية يكشف عن طرق بناء الأسرة السعيدة (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور حازم مبروك عطية
جاء ذلك، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة cbc الفضائية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الثلاثاء.
وأكد حازم مبروك عطية أن صناعة الأسرة السوية يكون أولا بحسن الاختيار سواء الزوج أو الزوجة، متابعا: "والأهم في اختيار الصفات للزوجين أن تتماشى الأرواح ويكون هناك تآلف يؤدي إلى السكن والرحمة والمودة".
وأكد على أن "الاحتواء" بين أفراد الأسرة ضرورة لاستمرار الأسرة المصرية سعيدة؛ ويتأتي ذلك بأن يجد كل فرد من يستمع له من أب، وأم، وأشقاء، متابعا: "هذه الصفة من أهم ملامح الأسرة السوية الناجحة وأن يكون الاستماع من باب الاهتمام وليس باب الفراغ فقط، وتضييع الوقت، ولكن باهتمام وتركيز وانتباه".
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