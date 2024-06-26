وقال رئيس المعهد - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - إن هلال شهر المحـرم سيولد في تمام الدقيقة 59 بتوقيت المحلي للقاهرة يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية).
وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (الجمعة 29 من ذي الحجة الحالي الموافق 5 يوليو المقبل ) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
وأضاف رئيس المعهد أنه يلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن لا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم السبت 6 يوليو المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معهد الفلك: الأحد 7 يوليو المقبل بدء العام الهجري الجديد 1446 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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