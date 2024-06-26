بسبب موجة الحر.. تمثال لينكولن الشمعي يذوب في واشنطن (صور)

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جدة - نرمين السيد - تمثال لينكولن
تم إنشاء التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه ستة أقدام، من قبل الفنانة ساندي ويليامز وتم وضعه أمام مدرسة جاريسون الإبتدائية في سبتمبر الماضي.
لكن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذا الأسبوع، بدأ الشمع في الذوبان، وبحلول صباح يوم الاثنين الماضي، كان رأس لينكولن قد اختفى، وانفصلت ساقه اليسرى، وتحولت قدمه اليمنى إلى بركة.
تم نقل رأس التمثال إلى مكان آمن، بينما تم تعديل جسمه المتضرر في مكانه.
يذكر أن هذا ليس أول تمثال شمعي للرئيس لينكولن يذوب في الحرارة، ففي عام 2021، تم تدمير تمثال شمعي ضخم للينكولن في نفس الموقع بعد أن أشعل شخص ما عددا كبيرا من النيران في داخله.
على الرغم من هذه الحوادث المؤسفة، يرى الكثيرون أن هذه التماثيل الشمعية تلعب دورا مهما في تذكير الناس بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بالنسبة للطلاب في مدرسة جاريسون الإبتدائية.
وإلى أن يتم إصلاح التمثال الحالي، أو استبداله بتمثال جديد، سيظل بقايا الرئيس لينكولن الشمعي بمثابة تذكير ملموس بتقلبات الطقس وقوة الطبيعة.
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