عالم أزهري يوضح عقوبة الأب العاق لأبنائه في الآخرة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن الأب مؤسسة تربوية داخل الأسرة، يراها الأبناء فيقتدون بالأب وكذلك بالأم، لافتًا إلى أن الأب يهتم بشئون الأسرة من الخارج، ويكتسب خبرات كثيرة ينقلها للبيت.





علاقة الأب بأبنائه

وأوضح العالم الأزهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الأبناء يلجأون إلى الأب حينما يشعرون بشيء من الضعف، ويلجأون إلى الأم إذا شعروا بالحاجة إلى الحنان، فالأب دائمًا هو مصدر القوة فى البيت، ويلتف حوله الأبناء وينقل لهم كل مشاعر الرحمة والحب مع أولاده وبناته".

وأضاف: "وجود الأب الصالح فى الأسرة يقلل من مساحة الجريمة لأنه هو القدوة لأولاده، وكذلك الأب الصالح يختار شريكة صالحة تتعاون معه فى الحياة الاجتماعية، بصفات طيبة، والزوجة الصالحة هي التي تربت على الأخلاق والمثل العليا، وتكون سند له، وتبادله الحب والرحمة له ولأولاده".

وتابع: "هناك حقوق للآباء على أبنائهم، وكذلك للأبناء حقوق على أبائهم، فالأب يعلمهم أن يكونوا بارين مع الأسرة، الإنسان عليه أن يعطي مساحة كبيرة لأولاده فى حياته، والاستثمار الحقيقي في الأولاد هو الاستثمار في أخلاقهم، لكن الأب العاق يجد جحودًا كبيرًا من أبنائهم، لأنه ملئهم بالحقد فكيف يعطيهم الحنان، ومن يتعامل مع زوجته وأولاده بقسوة شديدة ومقصر فى كل الأمور، وننصح الأولاد إنهم يبروه لأن الله جعل للوالدين مكانه، والأب العاق له عقاب كبير عند الله لتقصيره فى حقوق أولاده".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.