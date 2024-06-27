الإفتاء: ظاهرة التنمر خطر على الأمن الاجتماعي.. ومواجهتها أمر واجب شرعا

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الأإفتاء المصرية أن ظاهرة التنمر، بجميع صورها وأشكالها مذمومة ومحرمة شرعا وقانونًا.





وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك: "التنمر سلوك عدواني يُلحق الأذى والضرر بالشخص المُتَنَمَّر عليه، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة".

وناشدت دار الإفتاء جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة مراعاة مشاعر وحقوق الآخرين واحترامهم.

وعلى صعيد آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يدعوَ الإنسانُ على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه.

واستشهدت الدار بحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلم.