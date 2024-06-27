جوجل تتوقف قريبا عن تقديم هذه الميزة في البحث

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة جوجل أنها ستتوقف قريبًا عن تقديم ميزة التمرير اللانهائي في نتائج البحث على منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، وبدلاً من ذلك، ستعتمد جوجل على تنسيق البحث التقليدي الذي يعرض النتائج صفحة تلو الأخرى.





في الماضي، كانت نتائج البحث تظهر في شكل 10 روابط زرقاء، على الرغم من أن جوجل كانت توفر للمستخدمين ما يصل إلى 100 نتيجة بحث لكل صفحة من خلال تفضيلات البحث.

ميزة التمرير المستمر التي قدمتها جوجل سابقًا كانت تسهل على المستخدمين عرض المزيد من نتائج البحث بمجرد التمرير لأسفل في الصفحة.

بفضل هذه الميزة، كان بإمكان المستخدمين تصفح ما يصل إلى ست صفحات من نتائج البحث عن طريق التمرير لأسفل حتى يظهر خيار "المزيد".

ومع ذلك، فإن التمرير المستمر يختلف عن التمرير اللانهائي، حيث تحدد جوجل عدد الصفحات التي يمكن التمرير عبرها بشكل مستمر بأربع صفحات في المرة الواحدة.

بخلاف التمرير اللانهائي الذي لا يظهر نهاية للنتائج، يتوقف التمرير المستمر بعد عدد معين من الصفحات، وهذا هو السبب الذي يجعل جوجل لا تسميها بالتمرير اللانهائي.

تعتزم شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تتخذ من ماونتن فيو مقرًا لها، التراجع عن ميزة التمرير المستمر وستعطي الأولوية لتنسيق البحث التقليدي الذي يعرض النتائج حسب رقم الصفحة.

وفقًا لما ذكره متحدث باسم جوجل، سيتم إيقاف هذه الميزة لمنصات سطح المكتب بدءًا من اليوم، بينما سيتم إعادة تطبيقها على الأجهزة المحمولة "في الأشهر المقبلة".

بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب، سيشاهدون الآن أرقام الصفحات متبوعة بخيار "التالي" أسفل شعار جوجل.

على الأجهزة المحمولة، من المتوقع تقديم خيار "المزيد من النتائج" الذي سيمكن المستخدمين من تحميل صفحة نتائج البحث التالية.

وبحسب التقرير، سيحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى الصفحة التالية بعد كل 10 نتائج بحث أو نحو ذلك.

السبب وراء هذا التغيير، كما أوضحت جوجل، هو أن جلب نتائج البحث تلقائيًا لم يسهم في زيادة الرضا عن محرك البحث.

وأضافت الشركة أن هذا التغيير يهدف إلى تمكين جوجل من تقديم نتائج البحث بشكل أسرع في عدد أكبر من عمليات البحث، بدلاً من تحميل النتائج تلقائيًا التي لم يطلبها المستخدمون بشكل صريح.

وفي الوقت نفسه، ظهر بحث جوجل في الأخبار خلال الأسابيع القليلة الماضية ولكن ليس للأسباب الصحيحة، قدم محرك البحث العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) على منصته، واعدًا بنتائج بحث أسرع وأفضل، ومع ذلك، بدأت إحدى الميزات المميزة، والمعروفة باسم AI Overviews، في نشر معلومات كاذبة وغريبة إلى حد ما، واستند بعضها إلى نتائج بحث مشكوك فيها.

وبينما ادعت جوجل أن ميزة AI Overviews لا تعرض سوى المعلومات "المدعومة بأهم نتائج الويب"، إلا أن خطأ أداة البحث يُعزى إلى أنها واجهت مشكلات أثناء تصفية المحتوى الساخر وغير المنطقي، ومنذ ذلك الحين تم تقليص هذه الميزة إلى حد كبير، ويشير أحد التقارير إلى أنها تظهر في 15 % فقط من استعلامات البحث.

في الوقت نفسه، كانت محركات البحث من جوجل في الأخبار مؤخرًا، ولكن ليس لأسباب إيجابية، حيث قدمت جوجل العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) على منصتها، ووعدت بنتائج بحث أسرع وأفضل.

ومع ذلك، بدأت إحدى الميزات البارزة، المعروفة باسم AI Overviews، في تقديم معلومات غير دقيقة وغريبة إلى حد ما، وقد استندت بعضها إلى نتائج بحث مشكوك فيها.

على الرغم من أن جوجل ادعت أن ميزة AI Overviews تعرض فقط المعلومات "المدعومة بأهم نتائج الويب"، إلا أن المشكلة نشأت بسبب فشل الأداة في تصفية المحتوى الساخر وغير المنطقي بشكل صحيح.

نتيجة لذلك، تم تقليص استخدام هذه الميزة بشكل كبير، وتشير التقارير إلى أنها تظهر الآن في 15% فقط من استعلامات البحث.