الأكاديمية العربية للعلوم تناقش تعزيز الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

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جدة - نرمين السيد - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،
وبحسب بيان الأكاديمية؛ فإن الورشة تهدف لتعزيز التوعية بأخلاقيات استخدامات الذكاء الاصطناعي بين المطورين والمستخدمين والجمهور بشكل عام؛ بما يمكن أن يسهم في ثقافة تقدير للمخاطر الأخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الدراسات والبحوث في هذا المجال لتطوير أدوات ومبادئه، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات لوضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وآمن.
ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل العربية، تقديم عروض ونقاشات يقودها خبراء في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتسليط الضوء على الأنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة البيانات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتعميق فهم أخلاقياته.
وتقام الورشة بالتزامن مع عقد المشاورة الاقليمية العربية المتعلقة بتوصية اليونيسكو حول اخلاقيات التكنولوجيا العصبية وبتنظيم من منظمة اليونيسكو وبالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرعاية كريمة الأمين العام لجامعة الدول العربية .
تحضر الورشة، نخبة من الشخصيات العربية والدولية المعنية بهذا الملف المهم، ورؤوساء ومدراء مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك وكبار مسؤولي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية المعنيين بملف الذكاء الاصطناعي وكبار مسؤولي منظمة اليونسكو ومكاتبها الاقليمية.
وتقام ورشة العمل تنفيذاً لقرار الدورة رقم 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية، التي أقيمت خلال أبريل الماضي بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وتنظم الأكاديمية، ورشة العمل، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وذلك من خلال مكاتبها الإقليمية في المنطقة العربية.
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