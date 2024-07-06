حرائق الغابات سريعة الانتشار تتسبب في عمليات إخلاء بكاليفورنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حرائق كاليفورنيا

نشرت الصفحة الرسمية للقاهرة الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو كشفت فيه عن حريق ضخم في غابات تومسون، شمالي كاليفورنيا، ما استدعى إجلاء آلاف السكّان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية".





وأمرت السلطات في شمال كاليفورنيا نحو 13 ألف شخص في مقاطعة بوت بالإخلاء، مع انتشار حرائق الغابات، ما أدى إلى تدمير أكثر من 3 آلاف فدان حتى أمس.

إدارة موارد المياه في ولاية كاليفورنيا، ذكرت أنّ العديد من مرافق المياه الحكومية تأثرت بأوامر الإخلاء، لكن لا يوجد خطر على سد أوروفيل، وهو أطول سد في الولايات المتحدة.

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