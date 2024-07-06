أخلاقنا الجميلة.. أحمد لطفي السيد: «الإنسان المثقف» يجب أن يكون غاية كل أمة

جدة - نرمين السيد - أحمد لطفي السيد

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهودها المميزة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، من خلال إطلاق حملات تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري.





وتأتي حملة "أخلاقنا الجميلة.. أخلاق مصر" كمرحلة جديدة ضمن حملة "أخلاقنا الجميلة" الشاملة، والتي تهدف إلى التذكير بالأخلاق الفاضلة التي تربى عليها المصريون عبر الأجيال. ويقول المفكر المصري أحمد لطفي السيد، في كتابه "قصة حياتي": " يجب على الأمة في تربية أبنائها أن تكون غايتها الإنسان المثقف". أحمد لطفي السيد مفكر وفيلسوف مصري، وصف بأنه رائد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر، وصفه عباس العقاد "بأنه بحق أفلاطون الأدب العربي". وتسعى الحملة إلى غرس قيم الجمال والأخلاق الحميدة في نفوس المصريين، خاصة الأجيال الجديدة، من خلال التأكيد على أهميتها في بناء مجتمع متماسك ومتحضر.

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