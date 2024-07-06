لحظة اقتراب أجسام فضائية «قاتلة» من الأرض (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة "ناسا" صورا جديدة تظهر لحظة الاقتراب الشديد لأجسام فضائية وصفتها بـ "القاتلة" من الأرض.





وأظهر الفيديو لحظة اقتراب كوكبين من الأرض بمسافة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وتم قياس أبعادهما من خلال استخدام رادرا النظام الشمسي "غولدستون"، وتحليل البيانا في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.

وفي وقت سابق، وقبل 13 يوما تحديدا، رصد علماء ناسا كويكب 2024 MK، وقد بلغ طول 500 قدم، وذلك يوم السبت الماضي، فيما تم تصوير كويكب آخر عرف باسم 2011 UL21، وذلك يوم الخميس، وقد بلغ عرضه ميل، بينما كانت سرعته 58000 ميل في الساعة.

وأكدت الوكالة أن اقتراب الأجسام الفضائية من الأرض لم يشكل خطرا عليها، مبينة أن الرصد الأخير سيفيد في التدريب على الدفاع عن الكوكب، ومعرفة أحجام هذه الأجسام ودورانها.