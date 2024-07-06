كتاب الناس.. الشيخ المراغي يبين الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة الهمزة (فيديو)

أوضح الشيخ أحمد تميم المراغي، في برنامج "كتاب الناس" على قناة الناس، اليوم السبت، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "الهُمَزة".





تلاوة سورة الهمزة

وتلى المراغي سورة الهمزة وبيّن للأطفال كيفية تلاوة سورة الهمزة بشكل صحيح وكيفية ضبط مخارج الحروف أثناء التلاوة.

تلاوة سورة الكافرون

وكان الشيخ المراغي، قد أوضح أيضًا في برنامج "كتاب الناس"، كيفية تلاوة سورة الكافرون بشكل صحيح.

البسملة

وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد أوضح أحكام والأوجه الجائزة شرعًا ونقلًا في "البسملة"، عند تلاوة القرآن الكريم.

أحكام البسملة

وقال شعبان في برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس، إن هناك ما يسمى بحالات القارئ، التي تتعلق بالبسملة، وهو إنني عند قراءة القرآن، وأبدأ بالفاتحة، ويكون ترتيب السور التي أنوي قراءتها من الفاتحة إلى سورة "الناس"، وعددهم 113 سورة تبدأ جميعها بـ البسملة، إلا سورة واحدة وهي سورة "التوبة"، فهناك أوجه، منها:

الوجه الأول: فيما يتعلق بـ "البسملة"، إنه بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة، إما أن أبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم، الم"، واستكمل تلاوة سورة البقرة، أو أبدأ على سبيل المثال بـ "البسملة"، ثم (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب "سورة الكهف"، أو سورة "يس" أو "الملك" أو "الإخلاص".

وأضاف: "المعلوم أن البقرة تلي الفاتحة مباشرة أما الكهف فتلي الفاتحة وليس مباشرة، فبينهم ما يقرب من 14 جزء، فإذا كان القارئ سيقرأ بين سورتين بإنقضاء الجملة الأول "ولا الضالين" ثم يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" ويبدا في قرءة السورة التالية، إذا كانت بعدها مباشرة أو كانت بعد بعدها".

الوجه الثاني: هو عند قول "ولا الضالين" التقط أنفاسي بعدها، ثم أقول "بسم الله الرحمن الرحيم"، (قل هو الله أحد)، أي أقوم بفصل آخر سورة الفاتحة عن البسملة، ووصلت البسملة بأول السورة التالية مع بيان التشكيل لآخر كل كلمة.