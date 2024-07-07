مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال شهر محرم بالإمارات

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هلال شهر محرم في الإمارات
وقال مركز الفلك الدولي إنه على الرغم من السماء الغائمة والمغبرة، تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير هلال شهر محرم ما بين الغيوم وبصعوبة.
وأضاف: "تاريخ التصوير: السبت 6 يوليو 2024 ميلاديًا، بعد غروب الشمس في الساعة 19:26.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر محرم، ورأس السنة الهجرية، للعام الهجري 1446، مساء أمس الجمعة الموافق 29 ذي الحجة 1445 هجريًا، وتعذر رؤية الهلال، وتبين أن بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد، غدًا الأحد الموافق 7 يوليو.
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