معتمدا على الذكاء الاصطناعي.. تطوير برنامج للتنبؤ بأفعال المجرمين

جدة - نرمين السيد - الذكاء الاصطناعي

يقوم معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية بتطوير برنامج يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأفعال المجرمين المتسلسلين، حيث ستقوم هذه الشبكة بتحليل البيانات المتعلقة بالجرائم السابقة وإنشاء تنبؤات حول وقت ومكان الجرائم المستقبلية.





يمر المشروع في الوقت الراهن بمرحلة تطوير المواصفات التقنية واختبار بعض المكونات الفردية. وبعد تلقي التمويل اللازم، ستشارك في المشروع لجنة التحقيق والمحكمة العليا والهيئات الحكومية الروسية الأخرى التي قد أقيمت اتصالات معها. وستكون الشبكة العصبية المدربة على الجرائم قادرة على تحليل تصرفات المجرمين واكتشاف الاتصالات والتنبؤ بأفعال المجرمين المتسلسلين، وتحديد معظم التواريخ والأماكن الممكنة للجرائم. ويخطط لبدء البرنامج بعد سنتين أو ثلاث سنوات بتحليل الجرائم في موسكو، ومن ثم يمكن تنفيذه في مناطق أخرى من روسيا .. وستستخدم الشبكة العصبية بيانات حول الجرائم الماضية لتحديد وتحليل السمات المشتركة، بالإضافة إلى التنبؤ بالجرائم المستقبلية. وسيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على اكتشاف الروابط التي قد لا يلاحظها البشر، إذ سيكون المعيار المهم للنجاح هو دقة التوقعات، والتي ستعتمد على حجم البيانات وقوة الحوسبة للنظام. وقام العلماء بإعداد 250 ملفا جنائيا، سيبدأ تدريب الشبكة العصبية بناء عليها.

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