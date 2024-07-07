من مكة إلى المدينة.. قناة الناس تعرض تقريرا عن طريق سير النبي في هجرته

وأفاد التقرير أن الرحلة الشريفة بدأت بغار ثور، مرورا بوادي "الغولاء"، وثنية "نقرة"، ووادي "أمج"، وثنية "لفت"، ووادي قديد وخيمة أم معبد، وسهل "كليلة"، و"غدير خم"، ووادي "القاحة"، وادي "ريم"، وقباء بوادي العقيق، وصولا إلى المدينة المنورة التي تم استقباله فيها وبنى المسجد النبوي الشريف وبيته.
تقدم "قناة الناس" لجمهورها تغطية خاصة عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ وأهم الدروس المستفادة منها، على مدار اليوم الأحد.
وتستضيف القناة نخبة متنوعة من كبار العلماء والدعاة يتخللها باقة مختارة من البرامج التراثية النادرة وفقرات من الإنشاد والمديح النبوي.
وتستعرضُ القناة فيها الدروس المستفادة من هجرة سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، في كل حياتنا الاجتماعية والعملية.
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