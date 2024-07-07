ثاني الحرمين الشريفين.. تعرف على تاريخ ومعالم المسجد النبوي (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - المسجد النبوي
المسجد النبوي
ونشرت قناة الناس عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنفوجرافًا أوضحت خلاله معلومات عن المسجد النبوي بالمدينة المنورة في السعودية.
وجاء في الإنفوجراف أنه في السنة السابعة من الهجرة بُني له 3 أبواب هم: "باب جبريل، باب الرحمة، باب النساء".
وبنى الخليفة عمر بن الخطاب أعمدة للمسجد بالحجارة.
ووسع الخليفة عثمان بن عفان مساحته إلى 8 آلاف مترمربع.
وأضاف بعد ذلك الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، للمسجد حجرات وزخرفه في الأعمدة والسقف.
وأعاد الخليفة العباسي المعتصم، بناء المسجد النبوي من جديد بعد حريق أدى إلى تدميره.
معالم المسجد النبوي
أولًا: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر أبو بكر الصديق، قبر عمر بن الخطاب.
ثانيًا: القبة الخضراء.
ثالثًا: الروضة الشريفة.
رابعًا: منبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
محاريب المسجد النبوي
أولًا: المحراب النبوي.
ثانيًا: المحراب العثماني.
ثالثًا: المحراب السليماني.
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