ذكرى الهجرة.. كيف نتعلم من النبي ﷺ إدارة الأزمات؟ (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور أحمد نبوي
دروس من هجرة النبي
وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال تغطية خاصة لقناة الناس لذكرى الهجرة النبوية المباركة، اليوم الأحد: "الدرس الأعظم الذى علمه لنا سيدنا النبي فى الهجرة هو أن تماسك المجتمع هو سر العبور وتخطى الأزمات، لأن هناك فارق بين المجتمع المتماسك الذى يسعى إلى حل مشاكله، عكس المجتمع غير المتماسك الذى يفكر كل فريق فى مصالحه، وتصدير الأزمة".
وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسى فى دولة المدينة مبادئ التكافل والعمل والتعاون، والتماسك وهذا سر التماسك فى المجتمع".
تغطية قناة الناس للهجرة النبوية
تقدم "قناة الناس" لجمهورها الكريم تغطية خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ وأهم الدروس المستفادة منها، على مدار اليوم الأحد.
وتستضيف القناة نخبة متنوعة من كبار العلماء والدعاة يتخللها باقة مختارة من البرامج التراثية النادرة وفقرات من الإنشاد والمديح النبوي.
وتستعرضُ القناة فيها الدروس المستفادة من هجرة سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فى كل حياتنا الاجتماعية والعملية.
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