لتقليل انبعاثات الكربون.. ابتكار مادة تبريد جديدة للمباني في الصين

جدة - نرمين السيد - حرص فريق من الباحثين الصينيين على تصنيع مادة مبتكرة مشتقة من الكتلة الحيوية باستخدام الحمض النووي "المخطط الجيني للحياة"، لتقليل درجات الحرارة المحيطة بالمباني بمقدار 16 درجة مئوية في الأيام المشمسة.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينجوا)، اليوم الأحد، أن الباحثين جمعوا الحمض النووي والجيلاتين في هيكل هلام هوائي مرتب الطبقات يحول الضوء فوق البنفسجي الممتص إلى ضوء مرئي لتصل نسبة انعكاس الطاقة الشمسية إلى أكثر من 100%، مما يؤدي إلى تبريد إشعاعي استثنائي.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت مؤخرا في مجلة "ساينس"، أن اعتماد مادة التبريد الإشعاعي القائمة على البوليمر الحيوي يساعد في التخفيف من التلوث البيئي.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الهلامات الهوائية، التي تم تصنيعها بكفاءة على نطاق واسع من خلال اللحام المائي، تظهر قابلية كبيرة للإصلاح وإعادة التدوير والتحلل البيولوجي.

ومن المتوقع أن تحدث هذه المادة من الهلام الهوائي ثورة في كفاءة الطاقة بالهندسة المعمارية الحضرية كطبقة واقية خارجية.

ويقوم الهلام الهوائي الجديد بالحد بشكل كبير من انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة ويمهد الطريق لمواد تبريد إشعاعية مبتكرة ومستدامة في المستقبل.