مركز الفلك الدولي: العام الهجري الجديد 1446 يبدأ غدًا في هذه الدول (صور)

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جدة - نرمين السيد - العام الهجري الجديد ـ تعبيرية
بداية العام الهجري الجديد في الهند
بداية العام الهجري الجديد في باكستان
بداية العام الهجري الجديد في بنجلادش
بداية العام الهجري الجديد في موريتانيا
وقال "الفلك الدولي" إن اليوم الأحد هو غرة شهر محرم في غالبية دول العالم الإسلامي، في حين أنها غدًا الإثنين في كل من الهند وباكستان وبنجلادش وموريتانيا.
وكان المركز قد نشر أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على منصة "X" أيضًا، صورة لهلال شهر محرم تم التقاطها بعد غروب الشمس من سماء أبو ظبي بالإمارات.
وقال مركز الفلك الدولي إنه على الرغم من السماء الغائمة والمغبرة، تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير هلال شهر محرم ما بين الغيوم وبصعوبة.
وأضاف: "تاريخ التصوير: السبت 6 يوليو 2024 ميلاديًا، بعد غروب الشمس في الساعة 19:26.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر محرم، ورأس السنة الهجرية، للعام الهجري 144، مساء أمس الجمعة الموافق 29 ذي الحجة 1445 هجريًا، وتعذر رؤية الهلال، وتبين أن بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446، اليوم الأحد الموافق 7 يوليو.
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