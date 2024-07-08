أستاذ علوم سياسية: الرسول بنى دولة قوية متماسكة في المدينة المنورة (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن سلامة، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلق مجتمعًا متماسكًا فى دولة المدينة، يدعم مواجهة المخاطر في أوقات الحرب والسلم.





بناء الرسول لدولة المدينة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال تغطية خاصة للهجرة النبوية المباركة، اليوم الأحد: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنى الدولة على دراسة عناصر القوة ونماها، وعناصر الضعف وتقويتها، وبالتالي قام باستثمار الفرص ومواجهة التهديدات".

وأوضح: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة المدينة على تقييم علمي، على أسس التخطيط الاستيراتيجى الحديثة التى نتعامل بها فى وققتنا".

تغطية قناة الناس لذكرى الهجرة النبوية

تقدم قناة الناس لجمهورها الكريم تغطية خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ وأهم الدروس المستفادة منها، على مدار اليوم الأحد.

وتستضيف القناة نخبة متنوعة من كبار العلماء والدعاة يتخللها باقة مختارة من البرامج التراثية النادرة وفقرات من الإنشاد والمديح النبوي.

وتستعرضُ القناة فيها الدروس المستفادة من هجرة سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فى كل حياتنا الاجتماعية والعملية.