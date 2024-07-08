أعراض تكشف عن توترك في الامتحان وطرق سريعة لعلاجها

جدة - نرمين السيد - يشعر طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات بكثير من الأعراض التي تكشف عن مدى إحساسهم بالتوتر.





وكشف الخبراء عن بعض الأعراض التي تكشف عن الشعور بالتوتر العصبي، ومنها:

-الإحباط وسوء الحالة المزاجية.

-الشعور بالإرهاق.

-الميل إلى الوحدة.

-الشعور بالرهبة أو الخوف.

-الصداع نتيجة قلة النوم وكثرة التفكير.

-اضطراب المعدة.

-آلام العضلات.

-سرعة ضربات القلب.

-الأرق.

-ألم في الصدر.

-جفاف الفم وصعوبة البلع.

-برودة أو تعرق اليدين والقديم.

-ألم الأسنان.

تقليل التوتر والقلق

وقدم الخبراء عدد من الخطوات التي تساهم في تخفيف حدة التوتر والقلق في الامتحانات، منها:

-الحصول على ساعات كافية من النوم:

كشفت نتائج الدراسات عن أهمية استرخاء الجسم في تعزيز نشاط العقل وانتعاشه، لذا يجب الحصول على ساعات كافية من النوم تصل إلى 8 أو 9 ساعات.

-ممارسة الأنشطة الرياضية:

يمكن تضمن النشاط البدني في الروتين اليومي، لتأثيرها الإيجابي على الصحة العقلية وتنشيط الجسم، لذا يجب ممارسة المشي أو غيرها من الألعاب الرياضية.

-تجاهل السلبيات:

يجب على الطلاب بناء عقلية إيجابية من خلال تجنب الانتباه للآراء السلبية، التي تشكل ضغطا على الطالب وتثير إحساسه بالقلق وفقدان الثقة بالنفس.

-تحديد الأهداف:

نصح الخبراء بتحديد الأهداف القابلة لتحقيق الأهداف والشعور بالارتياح، وذلك من خلال تخصيص وقت للرعاية الذاتية.

-أخذ نفس عميق:

يجب أخذ نفس عميق عند الشعور بالتوتر في فترة الامتحانات، حيث يعاني الطالب وقتها بزيادة معدل ضربات القلب وتعرق اليدين وارتفاع ضغط الدم.

وأشار الخبراء إلى أن النفس العميق يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وتقليل الشعور بالتوتر وزيادة التركز.