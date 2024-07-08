تعلم كيفية تلاوة سورة محمد بطريقة صحيحة مع الدكتور ماهر الفرماوي (فيديو)

قدم الدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، اليوم الإثنين، حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" على قناة الناس.





تلاوة سورة محمد

وأوضح الفرماوي في حلقة اليوم الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد "الآيتين 10 و11".

واستقبل المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا ما تيسر من سورة محمد، وصحح لهم الأخطاء وأوضح كيفية ضبط مخارج الحروف وطريقة النطق.

وكان الشيخ أحمد منصور، قد أوضح أيضًا في برنامج "مع التلاوة" الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد من الآية الأولى حتى الثالثة.

وتلت متصلة بالبرنامج الثلاث آيات الأولى من سورة محمد بطريقة رائعة تخشع لها القلوب.

أوجه الاستعاذة

الاستعاذة

وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد بيّن في إحدى حلقات برنامج "مع التلاوة"، أوجه الاستعاذة الصحيحة عند تلاوة القرآن الكريم، كما أوضح كيف تؤدى أوجه الاستعاذة وكيف هي مرتبة عند أهل الأداء أثناء التلقي.

أوجه الاستعاذة الصحيحة

الوجه الأول: فيما يتعلق ببداية السورة الجملة الأولى تكون (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم أقف لحظة، والجملة الثانية (بسم الله الرحمن الرحيم) وأقف لحظة، ثم أول آية في السورة - أي سورة عدا التوبة -، فأقف بين كل جملة وجملة وألتقط أنفاسي و"أسكن آخر حرف".

الوجه الثاني: تصل الجملة الأولى وهي الاستعاذة بـ "البسملة" ثم تقف بإسكان "ميم" الرحيم ثم تلتقط أنفاسك ثم تبدأ أول السورة.

الوجه الثالث: تسكين حرف "الميم" في كلمة الرجيم وتلتقط أنفاسك تثم تصل كلمة الرحيم بأول السورة مع بيان الكسرة في حرف "الميم".

الوجه الرابع: ويحتاج أولًا، أخذ نفس عميق، ثانيًا، عند إيصال كلمة "الرجيم" وكلمة "الرحيم" بما بعدهما، يجب أن تُظهر كسرة حرف "الميم" جيدًا.