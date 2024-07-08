- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - تعلم كيفية تلاوة سورة محمد بطريقة صحيحة مع الدكتور ماهر الفرماوي
تلاوة سورة محمد
وأوضح الفرماوي في حلقة اليوم الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد "الآيتين 10 و11".
واستقبل المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا ما تيسر من سورة محمد، وصحح لهم الأخطاء وأوضح كيفية ضبط مخارج الحروف وطريقة النطق.
وكان الشيخ أحمد منصور، قد أوضح أيضًا في برنامج "مع التلاوة" الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد من الآية الأولى حتى الثالثة.
وتلت متصلة بالبرنامج الثلاث آيات الأولى من سورة محمد بطريقة رائعة تخشع لها القلوب.
أوجه الاستعاذة
الاستعاذة
وكان الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، قد بيّن في إحدى حلقات برنامج "مع التلاوة"، أوجه الاستعاذة الصحيحة عند تلاوة القرآن الكريم، كما أوضح كيف تؤدى أوجه الاستعاذة وكيف هي مرتبة عند أهل الأداء أثناء التلقي.
أوجه الاستعاذة الصحيحة
الوجه الأول: فيما يتعلق ببداية السورة الجملة الأولى تكون (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ثم أقف لحظة، والجملة الثانية (بسم الله الرحمن الرحيم) وأقف لحظة، ثم أول آية في السورة - أي سورة عدا التوبة -، فأقف بين كل جملة وجملة وألتقط أنفاسي و"أسكن آخر حرف".
الوجه الثاني: تصل الجملة الأولى وهي الاستعاذة بـ "البسملة" ثم تقف بإسكان "ميم" الرحيم ثم تلتقط أنفاسك ثم تبدأ أول السورة.
الوجه الثالث: تسكين حرف "الميم" في كلمة الرجيم وتلتقط أنفاسك تثم تصل كلمة الرحيم بأول السورة مع بيان الكسرة في حرف "الميم".
الوجه الرابع: ويحتاج أولًا، أخذ نفس عميق، ثانيًا، عند إيصال كلمة "الرجيم" وكلمة "الرحيم" بما بعدهما، يجب أن تُظهر كسرة حرف "الميم" جيدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلم كيفية تلاوة سورة محمد بطريقة صحيحة مع الدكتور ماهر الفرماوي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.