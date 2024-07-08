للحفاظ على البيئة.. البحث العلمي: 43 مليون جنيه لتمويل 43 مشروعا بحثيا

كشفت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه تم توفير نحو 43 مليون جنيه لـ43 مشروعًا بحثيًا حول مواجهة الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية على المجتمع، وإبرام عقود لتنفيذ تلك المشروعات تحقيقًا للتنمية المستدامة، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية.





جاء ذلك خلال فعاليات "أسبوع الابتكار الأخضر" الذي يتم تنظيمه بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة (8 - 10) يوليو الجاري، حيث أطلق اتحاد مجالس البحث العلمي العربية "البرنامج العربي للابتكار الأخضر" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأضافت الدكتورة جينا الفقي أن برنامج التمويل الأخضر تم دعمه بحوالي 67 مليون جنيه أي حوالي 10% من إجمالي ما تخصصه الدولة من تمويل للبحث العلمي، منوهة بأن الأكاديمية تدعم مشروعات الطاقة النظيفة بمختلف المحافظات من خلال إجراء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه، فالأكاديمية لها السبق في ذلك منذ عام 2015 بمجال تحلية المياه عن طريق عدد من المشروعات في هذا الاتجاه.

وأوضحت أنه يوجد كذلك مشروع محطات طاقة شمسية تجريبية في مصر تم تنفيذها من الأكاديمية، علاوة على إنشاء مصنع للإنتاج التجريبي بالطاقة الشمسية في محافظة سوهاج من خلال اتفاقية بين مصر والصين.

ولفتت إلى أن الأكاديمية تمتلك محطة تحلية مياه متحركة تابعة للأكاديمية بمدينة شلاتين، وتدعم الأكاديمية برامج صون الطبيعة في المناطق البرية والمحافظات البعيدة، علاوة على إنشاء بنك للنباتات البرية في مدينة الحمام بمحافظة مطروح.

وأشارت إلى أن هناك مشروعات كبيرة بمجال الزراعة والطاقة الشمسية والجينوم والبحوث الطبية والدواء والصناعات والشركات التكنولوجية الناشئة، مؤكدة حرص الأكاديمية بالمشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة؛ لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة فى سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.

من جانبه، استعرض الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبدالمجيد بنعماره، مفهوم الابتكار الأخضر والمبادرة التي تبناها الاتحاد كأحد برامج الخطة التنفيذية للاتحاد لعام (2023 - 2024) في إطار جهود الدول العربية لمجابهة التغيرات المناخية المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة، كما يطمح إلى تعزيز مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار في مؤسسات البحث العلمي العربية.

وبدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور أحمد حسن فحل إن الأهداف المتعددة لهذا البرنامج تشتمل على استخدام الذكاء الصناعي في الفلاحة، وتقديم حلول علمية مبتكرة لمكافحة التصحر، والاستغلال الأمثل وحفظ النباتات الطبية ونباتات الأراضي الجافة ونباتات الوسط الملحي، وتقديم حلول عملية بشأن إعادة تدوير المُخلفات الزراعية، واستخدام الأسمدة والمبيدات الحيوية وتقليل استخدام الكيماويات الزراعية.

وأضاف أن أهداف البرنامج تتضمن استخدام الطاقات الجديدة المتجددة في القطاع الزراعي فيما يتعلق بضخ ومعالجة المياه ومعالجة الأغذية واستخدام الآلات الزراعية التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ودعم الريادة في المجال الزراعي والمشاريع الناشئة لتقديم خدمات وحلول مُبتكرة ذات صلة بالغذاء والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتسويق، وتطوير نباتات للغذاء وأعلاف مقاومة لظروف الطبيعة غير الملائمة، واستحداث بنك عربي للأصول الوراثية للنباتات الصحراوية، وتوثيق المصادر الوراثية القيمة، وتوثيق المعارف الأصلية والإرث الثقافي.

يذكر أن فعاليات "أسبوع الابتكار الأخضر" تهدف لجمع رواد الابتكار والاستدامة، لمناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكارات المستدامة، كما سيقام معرض لأهم المخرجات البحثية في مجال الابتكار للجامعات والمراكز البحثية في محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنمية الإقليمية.