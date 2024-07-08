عضو الأزهر للفتوى: علينا بهذا الأمر عند زيارة بيوت الآخرين (فيديو)

قالت الدكتورة شيماء ربيع، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، على قناة الناس، اليوم الإثنين، إن الاستئذان في كل شيء من الآداب المهمة التي أمرنا الله عز وجل بها، مستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ).





أهمية الاستئذان

وأضافت عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: "لازم الشخص اللي استأذن منه يكون مرحب بي وقابل زيارتي، لكن البعض لا يسمح لي، أو يكون الأمر متاح للجميع، فهنا لابد أن نبدأ بالسلام".

وتابعت: "عند بدء الاستئذان في الدخول يكون ثلاث مرات بالسلام أو الطرق على الباب بطرف الأصابع ولا يفزع الناس، ولو رفض صاحب البيت رفضك أوعى تزعل ربنا قال لنا إن هذا أفضل لنا، لا يجب أن نقول أنا سامع صوتهم ومش عاوزين يردوا"، مستشهدة بقول الله تعالى: (فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ).

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.