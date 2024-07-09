فضل عظيم للصلاة على النبي ﷺ (فيديو)

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد عبد السميع، على سؤال حول: "فضل الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟"





فضل الصلاة على النبي

وقال عبد السميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "ما بالك بعبد يظل طيلة يوم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله، فما بالك لو وقع في محنة أو مصيبة لكان الله سبحانه وتعالى أشد إقبالًا عليه إذهابًا لمحنته وتفريجا إلى كربته".

وأضاف: "تعرفوا وتقربوا إلى الله بالصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبعض العارفين بالله لا يفطر لسانهم عن ذكر رسول الله، حتى قال أنه لو امتنعت عنه رؤية رسول الله لأعددت نفسي من غير المسلمين".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.