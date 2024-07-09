«هل المشاكل في حياتي سببها السحر والحسد؟».. رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور هشام ربيع
الصبر على الابتلاء
وقال ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "لو كان الإنسان غير مقصر في حق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج، فهو إنسان صالح، فكل ما يحدث له ابتلاء بقدر فى الدنيا، لأن الله بيرفع من درجاته".
وأضاف: "طول ما الإنسان يتقى الله، فكل أمره خير، وربنا يبشرنا بأنه سيبدل لنا سيئتنا حسنات، لصبرنا على الابتلاءات".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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