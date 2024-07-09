«هل المشاكل في حياتي سببها السحر والحسد؟».. رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، على سؤال متصل مفاداه: "هل ما يحدث لي من وقف حال ومشاكل في العمل وعندما أذهب لخطبة عروسة الأمور لا تكتمل، هل هذا يكون بسبب السحر والحسد".





الصبر على الابتلاء

وقال ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، على قناة الناس، اليوم الإثنين: "لو كان الإنسان غير مقصر في حق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج، فهو إنسان صالح، فكل ما يحدث له ابتلاء بقدر فى الدنيا، لأن الله بيرفع من درجاته".

وأضاف: "طول ما الإنسان يتقى الله، فكل أمره خير، وربنا يبشرنا بأنه سيبدل لنا سيئتنا حسنات، لصبرنا على الابتلاءات".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.