«القمر يحجب كويكب ميتيس».. «الفلك الدولي» ينشر صورة فضائية مميزة

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القمر يحجب كويكب ميتيس
وقال "الفلك الدولي"، إن الصورة ملتقطة الساعة 18:29 بتوقيت جرينتش، مضيفًا أنه يظهر في هذه الصورة القمر وهو يحجب الكويكب ميتيس.
وأشار مركز الفلك إلى أن هذه المشهد لا يمكن مشاهدته من الوطن العربي.
حفرة على سطح القمر
وكان تلسكوب هابل الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، قد التقط صورة مذهلة لحفرة تسمى "كوبرنيكوس" على سطح القمر منذ 25 عامًا.
ونشرت "ناسا"، الصورة عبر الصفحة الرسمية لتلسكوب هابل على "فيسبوك"، صورة الحفرة الموجودة على سطح القمر، وقالت إن عرض الحفرة يبلغ الحفرة 58 ميلًا أي ما يعادل 93 كيلومترًا، لافتة إلى أن الحفرة تشكلت عندما اصطدم كويكب يبلغ عرضه أكثر من ميل بالقمر قبل مليار سنة.
المجرة الحلزونية NGC 2146
وكانت "ناسا" قد نشرت أيضًا صورة للمجرة الحلزونية "NGC 2146" التي تبعد عن الأرض مسافة 70 مليون سنة ضوئية.
وقالت "ناسا" عبر صفحة تلسكوب "هابل" الرسمية، إن المجرة لديها ميزة مثيرة للاهتمام، حيث يظهر أحد أذرعها الحلزونية في المقدمة والوسط، ويبدو ملتفًا أمام قلب المجرة اللامع.
وأضافت وكالة الفضاء الأمريكية أن قوة الجاذبية المطلوبة لتحريف تلك الذراع الحلزونية بالمجرة وإخراجها من شكلها الطبيعي هائلة، لافتة إلى أنه على الأرجح، هناك مجرة مجاورة تزعج NGC 2146 بسبب جاذبيتها وتشوه مدارات العديد من نجومها.
وأشارت "ناسا" إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يساهم هذا التفاعل في ارتفاع معدل تكوين النجوم الذي يحدث في هذه المشهد الذي سجله "تلسكوب هابل"، كما يؤدي اضطراب الجاذبية إلى ضغط سحب الغاز والغبار الغنية بالهيدروجين، مما يؤدي إلى ولادة النجوم.
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