الثلاجة.. 10 نصائح من ذهب لـ الوقاية من الأعطال والماس الكهربائي

جدة - نرمين السيد - في هذه الأيام شديدة الحرارة؛ بل وكل يوم، لا يستغني أي واحد منا عن هذا الجهاز المهم في كل بيت، والذي يعد ضيفًا دائمًا قائما على حفظ الأطعمة من التلف؛ صيفًا وشتاءً؛ ربيعًا وخريفًا.





الثلاجة

فـ الثلاجة جهاز لا يستغني عنه أحد، وبالتالي فلابد من المحافظة عليه حتى يقوم بدوره على أكمل وجه دون حدوث أي أعطال، أو ربما يكشر عن أنيابه ويكون هناك ماس كهربائي يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه.

وإليكم أهم الأخطاء التي تؤدي إلى تعطل الثلاجة:

أولًا: عندما تنقل الثلاجة من مكان إلى مكان آخر يجب عليك ألا تقوم بنقلها بطريقةٍ مائلة حتى لا يتسرّب الزيت من داخل الضواغط، فتظهر أعطال الثلاجة فور التشغيل.

ثانيًا: لا تضع القابس فى الكهرباء سريعًا عقب الانتهاء من تثبيت الثلاجة بعد نقلها، أو شرائها؛ فلابد وأن تنتظر أكثر من 5 ساعات قبل تشغيلها لتفادى المشاكل التى قد تظهر خلال عملية النقل، بينما فى حالة ما إذا حدث تسرب لـ الزيت من الضاغط، فيجب الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

الثلاجة

ثالثًا: عادة ما تستمر الثلاجات فى العمل لمدة 17 عامًا، أو أكثر مع قليل من الصيانة الروتينية، إلا أنه دون هذه الصيانة يمكن أن يكون العمر أقصر بكثير، حيث يتم قفل الضاغط ميكانيكيًا، وتعطل محرك المروحة، واتساخ ملفات المكثف.

رابعًا: يجب أن تضمن وجود تيّار هواء، ومسافة كافية حول الثلاجة لضمان عملها بشكل صحيح، حيث يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 10 سم خلف الثلاجة، و5 سم فوق الثلاجة، حيث إن عدم وجود تهوية كافية؛ يسبب أعطال الثلاجة بصورة مفاجئة.

خامسا: لا يجب ملء الثلاجة بالطعام، حيث لابد وأن يتم ترك الفراغات ليتمكّن الهواء من المرور من دون عوائق؛ لأنه فى حال إذا ما وصلت إلى سعتها القصوى، تنخفض الحرارة داخلها ما يدفع المحرّك إلى العمل أكثر من طاقته.

سادسًا: تنظيف الجزء الخلفى من الثلاجة من الأشياء الضرورية لعمل الثلاجة لتفترات بل لسنوات دون أعطال، فغالبًا ما تنسى ربات المنزل تنظيف الجزء الخلفى المواجه للحائط لصعوبة الوصول إليه، ما يؤدى إلى تكدّس الغبار والأوساخ التى تتسرب إلى الداخل وتسبب أعطال الثلاجة.

سابعا: لا يجب وضع الأطباق الساخنة فى الثلاجة؛ حتى لا تتغيّر حرارتها؛ الأمر الذى يؤدّى إلى إجهاد المحرّك ما يزيد من احتمال ظهور الأعطال، وفساد بعض الأطعمة.

ثامنا: تراكم الثلج داخل الفريزر بشكلٍ كبيرٍ يدل على وجود خللٍ؛ ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، ولذلك لابد من الانتباه إلى ذلك، والعمل على إغلاق باب الفريزر بإحكام، أو إصلاح المطاط الخارجي إذا أصابه تلف.

الثلاجة

تاسعا: يجب أن يتم إغلاق باب الثلاجة بصورةٍ محكمة؛ لمنع دخول الهواء من الخارج الذي من شأنه تقليل حرارة الثلاجة، وبالتالي إفساد الأطعمة. كما يجب وضع الثلاجة بعيدًا عن مصادر الحرارة في المطبخ؛ كالفرن أو الموقد؛ حيث يؤدي ذلك إلى عمل الضاغط بشكل مفرط.

عاشرا: يجب المحافظة على نظافة الثلاجة وتنظيفها دوريًا من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماشٍ مبللةٍ، وقليل من الخل، أو مواد التنظيف مع التأكد من فصل التيار الكهربائي؛ لأن تراكم الأوساخ يؤدي إلى انسداد فتحات التهوية والتصريف فيها