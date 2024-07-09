آيفون فقط.. مايكروسوفت تحظر على موظفيها بالصين استخدام أندرويد

قررت شركة مايكروسوفت حظر استخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بين موظفيها في الصين، معلنةً عن خطط لتحويل جميع موظفيها إلى استخدام أجهزة آيفون.





ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا التحول بحلول سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج.

وقد تم الإعلان عن هذا التغيير في مذكرة داخلية أرسلتها مايكروسوفت في الصين إلى موظفيها، ووفقًا للتقرير، تم إرسال توجيهات مماثلة إلى مكتب مايكروسوفت في هونج كونج.

ينص الإعلان على أن أي موظف يستخدم هاتفًا ذكيًا بنظام أندرويد، بما في ذلك الأجهزة من العلامات التجارية الصينية مثل هواوي وشاومي، سيحصل على آيفون 15 من الشركة، كما ستقوم مايكروسوفت بإنشاء مراكز مخصصة في منشآتها في الصين لتوزيع أجهزة آيفون على الموظفين.

أحد الأسباب الرئيسية لهذا التبديل هو عدم وجود متجر Google Play في الصين القارية، على الرغم من توفره في هونج كونج.

في البر الرئيسي للصين، يعتمد مستخدمو أندرويد على متاجر التطبيقات التي تديرها شركات مثل هواوي وشاومي، ومع ذلك، قررت مايكروسوفت الآن تقييد الوصول إلى هذه الأنظمة الأساسية، مما دفعها إلى توجيه موظفيها لاستخدام أجهزة آيفون فقط.

وبحسب التقرير، ستطلب الشركة الأمريكية قريبًا من الموظفين المقيمين في الصين استخدام أجهزة Apple فقط للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الخاصة بالعمل.

هذا القرار يأتي في إطار جهود مايكروسوفت لتعزيز الأمان والتحكم في البيئة التقنية لموظفيها في الصين.

نظرًا لتوفر متجر تطبيقات iOS من شركة آبل في الصين، تخطط مايكروسوفت لنقل جميع موظفيها إلى استخدام أجهزة آيفون.

هذه الخطوة ستتيح لهم استخدام مدير كلمات المرور الخاص بمايكروسوفت، Authenticator، وتطبيق Identity Pass بكل سهولة.

في مايو 2024، قدمت مايكروسوفت دعمًا لمفاتيح المرور، التي تسمح للتطبيقات بالاعتماد على Face ID الخاص بجهاز آيفون للمصادقة البيومترية بدلاً من استخدام كلمات المرور التقليدية وطرق المصادقة القياسية.

يأتي هذا التوجيه في وقت تواجه فيه مايكروسوفت مخاوف متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الشركة عن تعرضها لهجوم من مجموعة قرصنة ترعاها الدولة الروسية تُعرف باسم Midnight Blizzard.

ووصفت مايكروسوفت هذا الهجوم بأنه مهمة استطلاعية مستهدفة، وقد أثر على العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.

وبدأت مايكروسوفت في إبلاغ عملاء محددين بأنه قد تم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم نتيجة لهذا الاختراق.